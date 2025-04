Jovem morre em acidente de moto e outro fica gravemente ferido

Um grave acidente de moto registrado na madrugada de sábado, 5 de abril, resultou na morte de um jovem e deixou outro gravemente ferido no distrito de Boa Sorte, em Cantagalo/RJ.



A vítima fatal foi identificada como Gabriel Baraldi Tardi, de 23 anos. Outro jovem na moto foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital de Cantagalo.



Segundo informações, a motocicleta colidiu violentamente contra uma porteira em uma rodovia. A pista estava molhada devido às chuvas que atingiram a região.



Gabriel residia no distrito de Euclidelândia. A empresa onde ele trabalhava, de Cordeiro, emitiu uma nota de pesar: “Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família neste momento”.