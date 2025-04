OAB de Além Paraíba realiza “Encontro com Elas” na Escola Estadual Castelo Branco

A 110ª Subseção da OAB de Além Paraíba promoveu, no dia 31 de março, o evento “Encontro com Elas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco. A noite foi marcada por uma roda de conversa especial, onde reflexões, interações e falas inspiradoras celebraram a essência e o papel da mulher na sociedade.

Com o tema “A importância e a essência da mulher na construção de uma sociedade inspiradora”, o encontro proporcionou um espaço acolhedor e enriquecedor para todas as participantes. Ao final, as mulheres foram surpreendidas com um delicioso café e sorteio de brindes, reforçando o carinho e a valorização dedicados a elas.

O evento foi uma realização conjunta da OAB de Além Paraíba, da Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP) e da E.E. Dr. Alfredo Castelo Branco, fortalecendo a união de instituições locais em prol do reconhecimento das mulheres e da promoção de ações de inclusão, respeito e valorização.