Psicóloga de 31 anos denuncia estupro coletivo em condomínio de Juiz de Fora

A Polícia Civil investiga o estupro de uma psicóloga, de 31 anos, num condomínio na Cidade Alta, em Juiz de Fora/MG, na madrugada da última segunda-feira, 07 de abril. Quatros vigilantes do condomínio, de 33, 41, 44 e 48 anos são suspeitos, assim como um fotógrafo de 28 anos.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima estaria num evento no bairro Cascatinha junto com outras duas amigas. As três consumiram bebida alcoólica e estariam sem condições de dirigir na volta para a casa. O fotógrafo, então, teria se oferecido para conduzir o carro da vítima até a casa dela junto com as amigas.



Segundo o boletim de ocorrência, no caminho a psicóloga ligou para um amigo para relatar que estava passando muito mal. Este amigo foi até a casa dela, agradeceu o fotógrafo por ter deixado as mulheres no local, e chamou um veículo de aplicativo para que o suspeito pudesse voltar à festa no Cascatinha. O amigo, então, deixou a vítima no quarto dormindo, outra mulher em outro quarto e foi embora com uma terceira mulher para deixa-la em casa.



No entanto, imagens do circuito interno do condomínio, segundo a polícia, mostram o fotógrafo retornando num outro veículo à casa da psicóloga. Ele estava acompanhado dos vigilantes.



O fotógrafo pulou o muro da casa para entrar. Um vigilante teria sido flagrado pegando uma escada numa obra próxima e também acessando a casa da vítima. Outros vigilantes entraram pela porta. Eles teriam permanecido por cerca de duas horas dentro da casa.



Quando a vítima acordou ela pediu ajuda e foi levada para o HPS onde a médica de plantão informou que ela teria tido relações sexuais recentes.



O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), que ainda não divulgou mais dados para não atrapalhar as investigações.