Carmo recebe ação gratuita para orientar sobre o Imposto de Renda 2025

No próximo dia 12 de abril, a cidade de Carmo receberá uma iniciativa especial voltada à orientação da população sobre a declaração do Imposto de Renda 2025. A ação, intitulada Facilita Imposto de Renda, será realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro.

Entre 9h e 12h, na Praça Presidente Getúlio Vargas, contadores voluntários estarão à disposição da comunidade para oferecer esclarecimentos gratuitos. Os profissionais vão orientar os cidadãos sobre quem está obrigado a declarar, quais documentos reunir e as principais mudanças nas regras deste ano. Também serão abordados os erros mais comuns que podem resultar em pendências com a Receita Federal.

Com essa ação, o Conselho reforça seu compromisso de promover educação fiscal e contribuir para que os contribuintes façam suas declarações de forma correta e segura. O evento é aberto ao público e representa uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas com especialistas no assunto.