Aventureiro intensifica combate à dengue com uso de UBV portátil

Diante do aumento dos casos de dengue no município de Santo Antônio do Aventureiro/MG, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesta terça-feira (08), os Agentes de Controle de Endemias realizaram uma operação com o uso do Ultra Baixo Volume (UBV) portátil — conhecido popularmente como "fumacê" — nos bairros Morro do Sapé e Santo Antônio, áreas onde foram registradas notificações da doença.

A ação faz parte da estratégia de bloqueio, que visa eliminar o mosquito transmissor na fase adulta, atuando de forma mais direcionada e eficaz em locais com casos confirmados. O UBV portátil permite maior mobilidade e acesso a pontos estratégicos, cobrindo um raio de 150 metros ao redor dos imóveis com notificações positivas.

Além da aplicação do inseticida, os agentes também realizam vistorias nas residências e orientam os moradores sobre medidas preventivas. A Secretaria reforça que o uso do UBV é uma ação complementar e que o trabalho contínuo de vigilância, inspeção e conscientização é fundamental no enfrentamento às arboviroses.