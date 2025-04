Morre o dentista Renato Cabral aos 70 anos

Faleceu nesta sexta-feira, 11 de abril, aos 70 anos, o dentista José Renato Cesar Cabral, figura respeitada e muito querida em Além Paraíba e também na cidade de Sumidouro/RJ, onde exerceu sua profissão com dedicação ao longo de décadas.

Renato, como era carinhosamente chamado, manteve por muitos anos seu consultório odontológico no bairro Vila Laroca, sendo reconhecido pela excelência no atendimento e pelo carinho com que tratava seus pacientes. Atuou também no SINSERMAP – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Além Paraíba –, onde contribuiu com seu trabalho junto aos servidores municipais.

Desde meados do ano passado, José Renato enfrentava problemas de saúde, passando por idas e vindas de hospitais. Nos últimos meses, já bastante debilitado, encontrava-se internado no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora (MG), onde veio a falecer.

Era casado com a também dentista Simone Cabral, ex-vereadora e ex-secretária de Saúde de Além Paraíba. Deixa o filho Renato Rodrigues, advogado e estudante de medicina.

O velório teve início às 13h, reunindo familiares, amigos e admiradores que foram prestar as últimas homenagens. O sepultamento ocorre às 17h no Cemitério do Santíssimo, em Além Paraíba.

A morte de José Renato representa uma perda profunda para todos que o conheceram. Um profissional exemplar, um pai amoroso, um companheiro dedicado e um cidadão que contribuiu de forma significativa para a saúde e o bem-estar da população.