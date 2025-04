Copa FUT-10 de Além Paraíba começa nesta sexta no Vassourão

Tem início nesta sexta-feira, 11 de abril o tradicional campeonato de futebol realizado no Estádio Municipal Dr. Miguel Belmiro de Souza, o Vassourão, que neste ano recebe o nome de Copa FUT-10 de Além Paraíba. A competição é promovida pela Liga de Desportos em parceria com a Prefeitura Municipal.

A rodada de abertura contará com dois confrontos na categoria 55+, programados para esta noite:

18h30 – Fernando Lobo x Forma

20h00 – Renascer FC x Independente

No sábado, 12 de abril, a partir das 13h30, o torneio segue com quatro partidas, sendo duas pela categoria Sub-17 e duas pela Categoria Livre, prometendo movimentar a tarde esportiva no estádio.

A programação do domingo, 13 de abril, começa cedo: a partir das 09h30, estão marcados mais quatro jogos, sendo dois na categoria 40+ e dois na Categoria Livre.

Ao todo, dez partidas serão realizadas neste primeiro fim de semana, marcando o pontapé inicial da competição e garantindo muita emoção para os amantes do futebol local.

A Copa FUT-10 chega como uma celebração do esporte, promovendo integração entre diferentes faixas etárias e valorizando os atletas e clubes da cidade.