Paróquias de São José e Vila Caxias iniciam neste domingo a programação da Semana Santa

As Paróquias de São José e Vila Caxias, em Além Paraíba, iniciam no próximo domingo, 13 de abril, a programação da Semana Santa, período mais importante do calendário da fé cristã, que celebra os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A programação começa com o Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

Paróquia de São José

06h20 – Procissão saindo da Capela Santa Rosa em direção à Igreja Nossa Senhora da Conceição , onde será celebrada a Missa com bênção dos Ramos .

09h00 – Bênção dos Ramos na Igreja Santa Rita .

11h00 – Bênção dos Ramos na Igreja Santa Luzia .

17h30 – Procissão saindo da Praça Coronel Breves em direção à Igreja Matriz de São José, onde será celebrada a Missa e, em seguida, haverá a Procissão do Depósito do Nosso Senhor dos Passos.

Paróquia de Vila Caxias

07h00 – Bênção dos Ramos com procissão saindo da Comunidade São Judas Tadeu até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Consolação .

18h00 – Missa na Igreja São Geraldo .

19h30 – Missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Consolação.

A programação segue ao longo da semana com diversas celebrações litúrgicas nas duas paróquias, reunindo fiéis em oração, fé e reflexão sobre o verdadeiro significado da Páscoa.