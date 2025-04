Grave acidente na BR-116 em Leopoldina tira a vida de motorista de São Paulo

Um trágico acidente registrado na noite da última sexta-feira, 11 de abril, na BR-116, em Leopoldina, Zona da Mata mineira, resultou na morte de Emerson Eduardo Tondato, de 53 anos, natural de Ourinhos (SP), e deixou outras duas pessoas feridas. A colisão frontal envolveu dois caminhões e um automóvel, no KM 777,4 da rodovia, nas proximidades do acesso à Comunidade Rural dos Coelhos.

Imagens divulgadas por usuários da rodovia mostraram a gravidade do acidente e o impacto entre os veículos de carga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os caminhões estavam vazios no momento da colisão. Um dos motoristas sofreu ferimentos leves e o outro saiu ileso.

O tráfego na rodovia ficou completamente interditado por aproximadamente quatro horas, entre 18h30 e 22h20, causando um longo congestionamento na região. Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Minas Gerais, Perícia Técnica da Polícia Civil e a concessionária Ecovias foram acionadas para atender a ocorrência.

A PRF investiga as causas do acidente e não descarta hipóteses como falha humana, problemas mecânicos ou condições adversas da pista. A Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina será responsável por conduzir a investigação, incluindo a coleta de depoimentos e a análise técnica dos veículos envolvidos.

Emerson Eduardo Tondato não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi encaminhado a uma funerária em Leopoldina, e familiares se deslocaram até a cidade mineira para os trâmites legais e o translado para Ourinhos, onde o velório aconteceu na manhã de domingo, 13 de abril, no Memorial Garden, seguido do sepultamento às 15h.

A tragédia comoveu familiares, amigos e moradores das duas cidades, além de acender novamente o alerta para os riscos constantes nas rodovias federais, especialmente em trechos movimentados como o da BR-116. As investigações continuam. (Da redação, com informações do site Passando a Régua.)