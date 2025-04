Bloco Domésticas de Luxo é excluído do circuito oficial do carnaval de Juiz de Fora

Após audiência realizada nesta sexta-feira (11), a 5ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora determinou a exclusão do Bloco Domésticas de Luxo do circuito oficial do carnaval da cidade. A decisão veio após denúncias de que o grupo teria promovido práticas discriminatórias, com uso de blackface, durante o carnaval de 2025.

De acordo com o Ministério Público (MPMG), as manifestações do bloco ferem princípios constitucionais e leis que combatem o preconceito racial e de gênero. Caso não houvesse acordo, o órgão iria ajuizar uma ação civil pública para impedir as atividades do grupo.

Durante a audiência, a Funalfa, responsável pela organização do circuito oficial do carnaval, afirmou que só tomou conhecimento das denúncias no próprio dia do desfile, após a divulgação de imagens em que integrantes do bloco aparecem usando máscaras e fantasias consideradas ofensivas.

Já os representantes do bloco alegaram que o grupo existe há 67 anos, com caráter caricatural e voltado ao entretenimento. Eles também destacaram que a associação é reconhecida como de utilidade pública por leis municipais e estaduais.

Pelo acordo firmado com o Ministério Público, o bloco está proibido de participar de desfiles, oficiais ou não, no município de Juiz de Fora. O nome da associação será mantido, com base no direito à liberdade de associação, e a Funalfa se comprometeu a não autorizar sua participação no circuito oficial do carnaval. Em caso de descumprimento, será aplicada multa de R$ 50 mil.

Com a assinatura do termo, o Ministério Público não moverá ação civil pública nem pedirá o encerramento da associação, deixando essa decisão a critério dos próprios dirigentes.

A Tribuna entrou em contato com os diretores do bloco, que informaram que uma reunião está marcada para está semana, quando será decidido o futuro do grupo.

Relembre o caso

Em fevereiro, durante o circuito de carnaval oficial, o Bloco Domésticas de Luxo voltou a utilizar fantasias com blackface após seis anos. O retorno gerou forte repercussão negativa.

Em 2019, após reunião com a Comissão de Igualdade Racial da OAB de Juiz de Fora e representantes da Funalfa, a antiga diretoria do bloco havia se comprometido a abandonar o uso dessas fantasias, após protestos ocorridos no ano anterior.

A retomada do blackface em 2025 aconteceu após uma mudança na diretoria entre os carnavais de 2024 e 2025. Os novos responsáveis não participaram do acordo anterior e retomaram a prática.

A Prefeitura de Juiz de Fora publicou uma nota de repúdio nas redes sociais, afirmando que o retorno do blackface está “em desacordo com as determinações dos anos anteriores”.

A OAB também se manifestou, explicando que atuou como mediadora no acordo de 2019, mas que não houve homologação judicial. A entidade pediu a investigação do caso.