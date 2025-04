Copa FUT-10 movimentou o ‘Vassourão’ no fim de semana

Teve início na sexta-feira, 11 de abril, a Copa FUT-10 de Além Paraíba, tradicional competição de futebol realizada no Espaço Municipal Dr. Miguel Belmiro de Souza, o ‘Vassourão’. Promovido pela Liga de Desportos em parceria com a Prefeitura Municipal, o torneio chega como uma verdadeira celebração do esporte local, valorizando atletas de todas as idades e reunindo equipes em diversas categorias.

A rodada de abertura foi marcada por dois confrontos na categoria 55+ (Sênior). No primeiro jogo, Fernando Lobo e Fora de Forma empataram em 1 a 1. Logo em seguida, o Independente venceu o Renascer FC pelo placar de 1 a 0.

No sábado, 12 de abril, o estádio foi palco de mais quatro partidas. Pela categoria Sub-17, o time Nova Geração aplicou uma goleada de 12 a 2 sobre o Bravos, enquanto o Fora de Forma venceu o Carmo por 5 a 1. Já na categoria Livre, o União da Ilha superou o Pedra da Terra do Santo por 4 a 1, e o Planeta II levou a melhor sobre o Bravos, vencendo por 5 a 3.

O domingo, 13 de abril, também foi agitado no Vassourão. Logo pela manhã, a categoria 40+ (Master) entrou em campo: o Fora de Forma goleou o Laginha por 5 a 1, e o Planeta II venceu o Santa Rita pelo mesmo placar. Já nos confrontos da categoria Livre, São José e Peladeiros de São José empataram por 2 a 2, enquanto o Fernando Lobo venceu o Fora de Forma por 3 a 2, encerrando com emoção o primeiro fim de semana da competição.

Ao todo, dez partidas foram disputadas nos três dias de evento, proporcionando grandes momentos aos torcedores e atletas. A Copa FUT-10 promove a integração entre diferentes gerações do futebol além-paraibano e reforça o compromisso da Liga de Desportos e da Prefeitura Municipal com o fortalecimento do esporte na cidade.

A expectativa agora é para a sequência dos jogos nas próximas semanas, com mais emoções e disputas acirradas em busca do título nas diversas categorias.