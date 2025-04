Médico que transforma pequenos pacientes em heróis é premiado na Itália

De Divinópolis, no interior de Minas, o otorrino Leandro Brandão Guimarães vem emocionando nas redes – e não só entre brasileiros – ao mostrar como leva seus pequenos pacientes para o centro cirúrgico. Vestindo capas de heróis e heroínas, as crianças chegam no colo, correndo ou “voando” pelas mãos do médico, que acaba de ganhar o prêmio WEmbrace Awards 2025, em Milão, pelo seu atendimento “humano e afetuoso”.

O vídeo em que o otorrino aparece divertindo as crianças no pré-operatório viralizou há dois anos, e desde então ele é visto como uma inspiração. Para os organizadores do evento anual, que aconteceu no começo de abril, o brasileiro consegue transformar “medo em magia” e “um momento difícil em uma experiência de aventura”. A premiação é dedicada a histórias de inclusão e empatia que podem ser compartilhadas pelo mundo.

Nas redes, o mineiro explicou o caminho que o levou até a Itália. “Há 2 anos eu publiquei aquele video mostrando como entro com meus pacientes para as cirurgias. A intenção era apenas agradecer aos pais pela confiança no meu trabalho. Mas ele acabou atingindo um pouqinho mais de pessoas”, escreveu ele, que virou um exemplo para outros médicos no atendimento infantil. “Achei legal, pois recebo muitas mensagens me contando de pessoas em diversas partes do mundo que estão fazendo algo parecido inspiradas no meu trabalho!”.

Ele comemorou o fato de ter modificado a experiência de mais crianças do que conseguiria sozinho em Divinópolis. Pai de uma menina, ele é filho de médico e há 12 anos só opera crianças.