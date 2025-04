APAE de Além Paraíba realiza Simpósio sobre TEA e fortalece diálogo sobre o autismo na região

A APAE de Além Paraíba promoveu, com grande sucesso, o Simpósio sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), reunindo profissionais, famílias, estudantes e interessados no tema para um dia de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento da rede de apoio às pessoas autistas.

O evento aconteceu no auditório do Colégio dos Santos Anjos, no dia 5 de abril, e contou com uma programação diversificada que abordou temas essenciais para a compreensão, o diagnóstico precoce, o acompanhamento terapêutico e os direitos das pessoas com TEA.

Realizado em parceria com o Ibamar Congressos, o simpósio foi pensado para proporcionar conhecimento acessível e de qualidade, fortalecendo o compromisso da APAE com a formação continuada e a inclusão.

A abertura do evento foi marcada por uma fala emocionada da Presidente Julieta Freitas Paes Sales, que destacou o pioneirismo da APAE de Além Paraíba no atendimento a pessoas com autismo e o compromisso contínuo da instituição com a inclusão e o respeito à diversidade. “Mais do que um evento, este é um espaço de acolhimento, escuta e construção conjunta”, afirmou.

Entre os destaques da programação estiveram palestrantes renomados, como:

• Dra. Andreia de Santana, neuropediatra, que abriu as falas do evento abordando o diagnóstico e a importância do olhar clínico para o autismo.

• Yuri Lengruber, psicólogo clínico, com uma abordagem centrada nos aspectos emocionais e sociais do TEA.

• Prof. Dr. Matheus Francoy Alpes, fonoaudiólogo, trazendo importantes contribuições sobre linguagem e comunicação.

• Mirelle de Souza Matos, terapeuta ocupacional, que apresentou práticas de intervenção e estimulação sensorial.

• Edna Santos, musicoterapeuta, que encantou o público ao mostrar o poder da música como ferramenta terapêutica no universo do autismo.

Além das palestras, o evento promoveu momentos de interação, perguntas e troca de experiências, tornando-se um verdadeiro espaço de formação e acolhimento para todos os presentes.