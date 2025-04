Energisa exige que Hospital pague o que deve a empresa para depois pensar em doar placas de geração de energia elétrica

Além de não “doar” os painéis solares para que o Hospital São Salvador possa gerar sua energia e reduzir seus gastos mensais, a Energisa afirmou não homologar um projeto de placas fotovoltaicas para o HSS mesmo que a Prefeitura pague por elas. A ENERGISA afirma não permitir a instalação das placas no Hospital em razão do débito existente do HSS com a empresa. Tais afirmações foram feitas em plenário pelo Vereador Líder do Governo, Gilsinho Ribeiro. A Câmara Municipal no fim de 2024 devolveu mais de 300 mil Reais para a Prefeitura solicitando ao Prefeito Dr. Paulo que tal recurso fosse destinado a colocação de placas de geração de energia solar no Hospital. Segundo Gilsinho afirmou o recurso está reservado numa conta da Prefeitura e o Prefeito afirmou que só não iniciou o projeto em razão da não autorização da ENERGISA. Segundo o Jornal A GAZETA apurou a ENERGISA precisa homologar os projetos de placas solares quando estas são colocadas pelos consumidores. Enquanto isso a dívida do Hospital com a empresa só aumenta e a ENERGISA segue cobrando o pagamento. Se fossem instaladas as placas solares, a dívida do Hospital com a ENERGISA pararia de crescer e seria mais fácil de ser quitada. Ao que parece a ENERGISA impede que o Hospital coloque as placas fotovoltaicas preferindo obviamente que a dívida do Hospital siga aumentando.