Prefeito e cúpula da Prefeitura se reuniram com bem sucedidos empresários para discutir futuro do Hospital

Geral Há 16 horas Em Geral Rotary instala balanço adaptado para cadeirantes no Vassourão O novo equipamento inaugura a acessibilidade nos espaços públicos da cidade

Geral Há 16 horas Em Geral Energisa exige que Hospital pague o que deve a empresa para depois pensar em doar placas de geração de energia elétrica A ENERGISA afirma não permitir a instalação das placas no Hospital em razão do débito existente do HSS