Além Rising Rock promete agitar a cena musical no Indepa

O Esporte Clube Independente vai movimentar ao som das guitarras no dia 26 de abril, com a realização do Além Rising Rock, um dos maiores encontros de bandas de rock da região. O evento acontece no E.C. Independente e reunirá 9 bandas distribuídas em 2 palcos, proporcionando uma verdadeira maratona sonora para os amantes do gênero.

Com início marcado para 14h para sócios e 17h para não sócios, o festival promete movimentar a cidade com muita música, energia e cultura alternativa.

Os ingressos antecipados custam R$ 30,00, e as mesas para quatro pessoas saem a R$ 150,00 para sócios e R$ 200,00 para não sócios.

Sócios do clube têm entrada franca.

Os pontos de venda são: Secretaria do Clube, Padaria Luzitana e Padaria Porto Novo. Mais informações pelo telefone (32) 98825-7069.

Com produção local e valorização das bandas independentes, o Além Rising Rock se consolida como um importante espaço para divulgação da cena rock de Além Paraíba e região.