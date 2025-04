Polícia Civil deflagra Operação Hybris contra o tráfico de drogas em Sumidouro e Nova Friburgo

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta terça-feira, 15 de abril, a Operação Hybris, voltada para o combate ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas nos municípios de Sumidouro e Nova Friburgo, na Região Serrana.

A ação é resultado de uma investigação que apura a atuação de um grupo envolvido com tráfico de entorpecentes e homicídios relacionados à disputa por território na região. Segundo a Polícia Civil, o nome da operação — "Hybris", do grego — foi escolhido para simbolizar a atitude desmedida dos criminosos, que teriam ultrapassado todos os limites da violência e da ilegalidade.

Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça, com prisões efetivadas e drogas apreendidas durante as diligências. Os agentes também localizaram materiais que reforçam os indícios de envolvimento dos alvos com crimes graves, como assassinatos cometidos por conta de rivalidades entre facções.

A operação contou com a participação de diversas delegacias da região, entre elas as 111ª (Sumidouro), 112ª (Carmo), 109ª (Sapucaia), 152ª (Duas Barras), 151ª (Nova Friburgo) e 158ª (Bom Jardim). Também atuaram na força-tarefa policiais militares e guardas municipais de Teresópolis, com o apoio de cães farejadores.

De acordo com os investigadores, os homicídios registrados nos últimos meses em Sumidouro têm ligação direta com disputas por pontos de venda de drogas. A ofensiva de hoje visa enfraquecer a estrutura da facção criminosa responsável pelos confrontos e garantir maior sensação de segurança para os moradores da região.

As investigações continuam, e novas fases da operação não estão descartadas.