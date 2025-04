Além Paraíba realizou Conferência de Cultura com ampla participação popular e promessas de reconstrução do setor

Na noite da última segunda-feira, 14 de abril, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, realizou a 1ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, promovido no espaço Popcine (Circuito Popular de Cinema), reuniu autoridades municipais, representantes da sociedade civil, artistas, produtores culturais e demais envolvidos com a cultura local.

A conferência, conduzida por Pedro Rocha Costa (da Trupe Encanta) foi aberta com falas institucionais do Prefeito Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein; da Vice-Prefeita, Guaraciaba Germello de Marca (Guará das Voluntárias); do Secretário Municipal de Cultura, Cassiano Silva Teixeira e do vereador Oberdan Moreira Rocha, presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal. Também compôs a mesa de abertura a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Vanessa da Mota Faria Lourenço Garcia.

Durante os discursos, os representantes da atual gestão apontaram para a grave situação em que encontraram a estrutura cultural do município. O Secretário Cassiano Teixeira destacou que o Cinema Brasil foi interditado por problemas de infraestrutura e que o prédio que abriga a Casa da Cultura, no centro da cidade, está em estado crítico, exigindo reformas urgentes. Segundo ele, a secretaria foi herdada com sérios problemas administrativos e físicos, o que reforça a necessidade de reconstrução do setor.

O evento também contou com falas de convidados como o gestor cultural André Martins Borges, do Museu de História e Ciências Naturais. Ele enfatizou a importância da captação de recursos por meio de leis de incentivo à cultura. André instigou os artistas locais a não dependerem apenas do poder público municipal, lembrando que há verba disponível em diferentes esferas, desde que os projetos culturais sejam bem elaborados.

Outro destaque foi a participação do produtor e ativista cultural João Pedro Oliveira Souza, que abordou a cultura como ferramenta para educação, cidadania e desenvolvimento econômico.

Vários outros nomes ligados à cultura local também se manifestaram, como a jovem escritora Érica Carreiro, a professora Sônia Thiago, a artista plástica Andreia Senra, o maestro Gilmar Silva, o músico Chris Gar, o produtor cultural José Luiz Vidal, além de Fabiana Galdino, representando o Movimento Negro- dentre outros expoentes das artes, da cultura, e do artesanato, que lotaram o cinema do Museu de Além Paraíba e se manifestaram, enriquecendo o debate com suas visões e experiências. Além disso, as falas do público foram marcadas por críticas à gestão anterior da Secretaria de Cultura- apontada como negligente com o setor cultural- e por elogios à nova administração, vista como aberta ao diálogo com os fazedores de cultura da cidade. Os participantes apresentaram sugestões, reivindicações e propostas, reforçando a importância de espaços, como a conferência, para o fortalecimento das políticas culturais no município.

A 1ª Conferência Municipal de Cultura de Além Paraíba representou, segundo seus organizadores, um marco na retomada do diálogo entre a gestão pública e os agentes culturais locais, além de um passo essencial para a formulação de um plano de ação voltado à valorização, fomento e estruturação da cultura na cidade.

(Da redação, com informações de Soninha Carvalho, repórter-colaboradora do Jornal Agora. Fotos: Soninha e Instagram da PMAP)