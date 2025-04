K-Infra faz operação de feriadão na 'Rodovia do Aço'

Vassouras, RJ – 15 de Abril de 2025 – A K-Infra Rodovia do Aço montará um esquema especial para lidar com o aumento no tráfego da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) previsto o feriado prolongado da Semana Santa, que neste ano combina a Sexta-feira Santa (18 de abril), Domingo de Páscoa (20 de abril) e o feriado de Tiradentes (segunda-feira, 21 de abril).

A concessionária espera aumento de cerca de 10% no fluxo normal, atingindo 22 mil veículos por dia até a noite de domingo (20). A maior concentração de veículos deverá ocorrer próximo às regiões de Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba, pontos extremos da BR-393.

A operação especial começa nesta quinta-feira (17), , no começo da noite. A Operação "Ida" terá início às 18h00 desta quinta-feira e seguirá até às 18h00 da sexta-feira (18). Já a Operação "Volta" ocorrerá na segunda-feira (21), das 13h00 até às 23h59.

Para garantir a segurança e conforto dos usuários, a concessionária reforçará suas equipes nas bases de apoio e em locais estratégicos, com ambulâncias, UTI móvel, guinchos leves, guinchos pesados, caminhões-pipa, veículos de inspeção de tráfego e veículos de apreensão de animais.

Quem passar pela Rodovia do Aço também terá à disposição as 5 unidades de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), com sanitários, fraldário e linha de contato direto com a central de atendimento da concessionária, com socorro mecânico e médico.

SAU 1 (km 125,6) Sapucaia

SAU 2 (km 159) Três Rios

SAU 3 (km 194) Paraíba do Sul

SAU 4 (km 230,8) Vassouras

SAU 5 (km 268,2) Barra do Piraí

E lembre-se, é ótimo contar com o suporte da concessionária, mas isso não o exime da responsabilidade pelas boas condições dos equipamentos que vão transportar você, sua família e amigos. Uma falha mecânica pode transformar dias de descanso em uma grande dor de cabeça, ou pior, em uma tragédia. A checagem preventiva é o seu ato intransferível de responsabilidade que pode fazer toda a diferença para a sua segurança, a de sua família e a de todos que compartilham a via.

Diante deste cenário, a concessionária reforça aos motoristas a importância crucial de realizar uma revisão preventiva nos veículos antes de pegar a estrada.

Para informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem acessar o site oficial da K-Infra https://www.rodoviadoaco.com.br/ ou entrar em contato através do telefone gratuito 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva podem utilizar o serviço 0800-0959-393.