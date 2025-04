Primeira morte de dengue em 2025 é confirmada em Juiz de Fora

Juiz de Fora confirmou a primeira morte por dengue este ano. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) confirmou a relação com a arbovirose e identificou a vítima como um homem de 69 anos, diagnosticado com dengue e portador de comorbidades.

Além disso, outras quatro mortes seguem em investigação, sendo dois residentes na cidade e outros dois em Matias Barbosa, a cerca de 20 quilômetros de Juiz de Fora, conforme dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Estado de Minas Gerais, coordenado pela Superintendência de Estado de Saúde (SES-MG).

Apesar do registro, os dados indicam queda expressiva no número de casos da doença na cidade, em comparação ao mesmo período de 2024. Entre janeiro e abril do ano passado, Juiz de Fora contabilizou 10.085 casos de dengue confirmados e oito óbitos. Já em 2025, até o momento, são 485 casos e uma morte confirmada.

Baixa adesão à vacina

Matéria publicada pela Tribuna em janeiro apontava que, até o dia 21 daquele mês, cerca de 81% do público-alvo ainda não havia tomado nenhuma dose da vacina contra a dengue, enquanto 95% ainda precisavam receber a segunda dose.

Em nota enviada à reportagem, a Prefeitura informou que Juiz de Fora recebeu 15.830 doses do imunizante, das quais 7.201 foram aplicados como primeira dose e 2.606 como segunda dose. Com isso, a cobertura vacinal no município era de 24,52% para a primeira dose e de 8,87% para o esquema completo.

Apesar de o Ministério da Saúde ter ampliado o público-alvo, a Prefeitura de Juiz de Fora prevê a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a doença. As doses estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).