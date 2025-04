Morre o professor Cleber Dias Dutra aos 86 anos

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do estimado professor Cleber Dias Dutra, aos 86 anos de idade, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 16 de abril, em sua residência no Morro da Conceição, em Além Paraíba-MG.

Professor Cléber deixa um legado de sabedoria, dedicação e exemplo. Ao longo de sua vida, marcou gerações como professor de História, lecionando em diversas instituições de ensino do município, como a Escola Estadual São José e o tradicional Colégio Além Paraíba (CAP). Sua didática e amor pela profissão fizeram dele uma figura admirada e respeitada por alunos, colegas de trabalho e toda a comunidade escolar.

Além de sua atuação na educação, Cleber Dias Dutra também foi um ativo membro do Centro Espírita Amor em Deus, onde contribuiu com sua fé e espiritualidade em prol do bem coletivo.

O velório está sendo realizado na Capela Mortuária de Além Paraíba-MG, e o sepultamento está previsto para acontecer ainda hoje, às 17 horas.

A comunidade de Além Paraíba se despede com carinho e respeito de um homem que dedicou sua vida ao ensino e à fraternidade. Aos familiares e amigos, nossas mais sinceras condolências.