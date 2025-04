Prefeito anuncia organização antecipada da ‘FEXPO 2025’ e promete festa mais acessível para a população

'FEXPO 2024' — Show do grupo Sorriso Maroto no domingo, 11 de agosto de 2024. (Arquivo Jornal AGORA))

O prefeito de Além Paraíba, Dr. Paulo Henrique Marinho Goldstein, reafirmou seu compromisso com a organização antecipada da FEXPO 2025, maior evento popular do município. Desde o início de sua gestão, o chefe do Executivo destacou a intenção de realizar a licitação da festa com pelo menos três meses de antecedência, evitando contratempos e garantindo uma estrutura mais eficiente para o evento.

Durante sua participação no programa Roda Viva, transmitido no último sábado, 12 de abril, pela Rádio CPN 100.9 FM, Dr. Paulo informou que, no máximo até a próxima semana, deverá realizar uma reunião para dar início aos preparativos da FEXPO. Ele revelou que os preços dos shows já começaram a ser analisados e destacou o objetivo de trabalhar para que as barracas do evento sejam vendidas a valores inferiores aos praticados nos últimos anos.

A proposta visa incentivar os barraqueiros a praticarem preços mais populares em alimentos e bebidas, tornando a festa mais acessível a toda a população. “Queremos uma FEXPO verdadeiramente popular, onde o cidadão possa se divertir com qualidade e sem pesar no bolso”, afirmou o prefeito.

Outro ponto anunciado por Dr. Paulo é o retorno dos shows de artistas locais, que deverão ocorrer nas tardes de sábado e domingo, na tradicional ‘Rua do Meio’ do Parque de Exposições. A iniciativa resgata uma das atrações mais queridas do público e visa valorizar os talentos da cidade.

Com essas medidas, a administração municipal pretende fortalecer a FEXPO como um espaço democrático, cultural e acessível, preservando sua tradição e ampliando o envolvimento da comunidade.

(Fonte: Rádio CPN – Reinaldo Tavares)