‘Festa de Jorge 2025’ promete movimentar Além Paraíba com fé, cultura e muita música

A programação musical da Festa de Jorge está recheada de atrações para todos os estilos. Entre os destaques estão o grupo Quintal da Magia, que promete agitar o público com seu samba contagiante e envolvente, e o Exquema 4, grupo de pagode, que trará o melhor do gênero para a festa.

Além disso, para os fãs de música sertaneja, o evento contará com a presença do grupo Batidão Sertanejo, que trará a voz inconfundível de Gleice Cunha, com grandes sucessos desse estilo musical. A festa também terá a participação do DJ Heider Costa, garantindo a animação até altas horas.

A gastronomia será outro ponto alto da Festa de Jorge. Os participantes poderão saborear uma deliciosa feijoada, que promete ser um verdadeiro banquete para todos, além de outras opções de pratos típicos. A boa comida, combinada com a música ao vivo e o clima de confraternização, tornará o evento ainda mais especial.

Os ingressos para a Festa de Jorge já estão disponíveis para compra online através do site www.uzziticket.com. E nos pontos de vendas físicos: Sorveteria Sol e Neve; Outlet Além Paraíba; Pet By Vet Além Paraíba; e, Pet By Vet Carmo. Com o apoio da marca Viva, a festa promete ser uma grande celebração, reunindo amigos e familiares em um ambiente acolhedor e repleto de alegria.

A festa não é apenas uma oportunidade para admiradores de São Jorge celebrarem sua devoção, mas também para todos que desejam vivenciar um dia de celebração à cultura afro-brasileira, à música e à boa gastronomia. Com certeza, será uma experiência inesquecível para todos os presentes.

A Festa de Jorge será um evento imperdível, destacando-se como um verdadeiro marco cultural e religioso em Além Paraíba, onde fé e diversão se encontram de maneira única.