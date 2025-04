Energisa esclarece situação sobre instalação de placas solares no Hospital São Salvador

O Domingo de Ramos marcou o início da Semana Santa com emoção e fé. Relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os fiéis celebraram com palmas e orações, renovando o compromisso de seguir os passos de Cristo com humildade, amor e entrega.

No dia 15 de abril de 2025, o site do Jornal AGORA reproduziu uma matéria originalmente publicada pelo Jornal A Gazeta, abordando a situação da instalação de painéis solares para o Hospital São Salvador (HSS), em Além Paraíba.

De acordo com a reportagem, além de não “doar” os painéis solares para que o hospital possa gerar sua própria energia e reduzir os custos mensais, a Energisa também teria se recusado a homologar um eventual projeto de energia solar, mesmo que a Prefeitura Municipal arcasse com os custos da instalação.

As informações foram apresentadas em plenário pelo vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Gilsinho Ribeiro. Segundo ele, no final de 2024, a Câmara devolveu mais de R$ 300 mil aos cofres públicos e solicitou ao prefeito Dr. Paulo que o valor fosse utilizado para a instalação de placas fotovoltaicas no hospital. Gilsinho ainda afirmou que o recurso está reservado em uma conta da Prefeitura, mas o projeto não foi iniciado por falta de autorização da Energisa.

A matéria do Jornal A Gazeta destaca que, segundo apuração do veículo, projetos de instalação de placas solares precisam ser homologados pela concessionária de energia para que entrem em funcionamento. Enquanto isso não ocorre, a dívida do Hospital com a Energisa continua a crescer, impossibilitando, segundo a matéria, a redução do consumo mensal. Para os críticos da empresa, a não homologação por parte da Energisa contribui diretamente para o aumento da dívida do hospital, dificultando sua quitação e prejudicando a sustentabilidade da instituição.

NOTA DA ENERGISA MINAS RIO

Em resposta, a Energisa Minas Rio enviou nota ao Jornal AGORA esclarecendo sua posição sobre o tema:

“A Energisa Minas Rio reafirma seu compromisso com as instituições das cidades em que atua e entende a importância do Hospital São Salvador para a comunidade. Por isso, informa que, além de manter laços estreitos com a Prefeitura Municipal de Além Paraíba, está colaborando e estudando parcerias para solucionar, o mais breve possível, a situação financeira do Hospital São Salvador.

Com relação à instalação de usina fotovoltaica, existem duas maneiras para que uma instituição a instale. A primeira é o interessado apresentar um projeto à Energisa, que o analisará e, uma vez aprovado tecnicamente segundo as normas vigentes, habilita-se a instalação com utilização de recursos próprios do cliente. Até o momento, a Energisa não recebeu da Prefeitura Municipal de Além Paraíba projeto de energia solar para ser analisado.

A segunda, que abrange uma regra que vale para todo o território brasileiro, é por meio de participação em Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1.000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para esta modalidade, há a obrigação de que os proponentes estejam em dia com suas obrigações financeiras junto à distribuidora, de forma que sejam habilitadas e possam, aí sim, serem contempladas com os projetos de eficiência energética e conseguirem instalar usina fotovoltaica sem ônus para os proponentes e/ou com contrapartidas, a depender do porte do projeto.

Essencialmente por esses motivos, o Hospital São Salvador ainda não foi beneficiado por esses projetos. Mas, reiteramos que já existem tratativas no sentido de que o referido hospital seja enquadrado entre os beneficiados do Programa de Eficiência Energética da Energisa Minas Rio.”