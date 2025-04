Igreja Católica encerra a Quaresma e dá início ao Tríduo Pascal

O Domingo de Ramos marcou o início da Semana Santa com emoção e fé. Relembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os fiéis celebraram com palmas e orações, renovando o compromisso de seguir os passos de Cristo com humildade, amor e entrega. (Foto:

Nesta quinta-feira, 17 de abril, a Igreja Católica encerra oficialmente o período da Quaresma com a celebração da Missa da Ceia do Senhor, que marca o início do Tríduo Pascal, o momento mais importante da fé cristã. Após 40 dias dedicados à oração, ao jejum e aos sacrifícios, os fiéis católicos são convidados a vivenciar, com ainda mais intensidade, os mistérios centrais da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Nesta segunda-feira (14), a Meditação das Sete Dores de Maria tocou profundamente os corações dos fiéis. Um convite à reflexão sobre a fé e o amor de uma mãe que acompanhou o sofrimento de Jesus até o fim, inspirando coragem, entrega e confiança em Deus diante das dores da vida.

Com a celebração da Quinta-feira Santa, termina a Quaresma e tem início o Tríduo Pascal, composto pela Missa da Ceia do Senhor, a Celebração da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, o Sábado Santo e, por fim, a Vigília Pascal, culminando no Domingo da Ressurreição.

Apesar do encerramento litúrgico da Quaresma, muitos fiéis optam por manter suas penitências até o Domingo de Páscoa, como expressão de fé, sacrifício e entrega pessoal. Para a Igreja, esse é um tempo de profunda reflexão e renovação espiritual, que prepara os corações para celebrar a vitória da vida sobre a morte.

No Sermão do Encontro, fiéis refletiram sobre o momento emocionante em que Jesus, já condenado, encontra-se com Sua Mãe, Maria. Uma cena de dor e esperança, que convida todos a viver com compaixão e fé, abraçando as dificuldades da vida com amor e entrega, como fizeram Cristo e Maria.

A Missa da Ceia do Senhor é marcada pela instituição da Eucaristia e do mandamento do amor, simbolizado pelo rito do lava-pés, onde o sacerdote repete o gesto de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos.

O Tríduo Pascal é considerado o centro da vida litúrgica da Igreja e um convite à participação ativa de todos os fiéis na caminhada que conduz à celebração da Páscoa, a maior festa do cristianismo.