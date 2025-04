Carmo marca presença na 4ª Conferência Regional LGBTQIA+ em Nova Friburgo

Representantes do município de Carmo/RJ participaram ativamente da 4ª Conferência Regional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBTQIA+, realizada na cidade de Nova Friburgo/RJ, reunindo delegações de toda a região serrana do Estado do Rio de Janeiro.

A participação da comitiva carmense contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Carmo, por meio da Secretaria de Assistência Social – CREAS, e com a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Ativistas e militantes da causa LGBTQIA+ do município contribuíram de forma significativa para os debates e reflexões promovidos durante o encontro.

Com o objetivo de fortalecer a cidadania, combater a discriminação e promover o diálogo entre a sociedade civil e o poder público, a conferência regional buscou ampliar a construção de políticas públicas inclusivas e eficazes para a garantia dos direitos da população LGBTQIA+.

Ao final do evento, foram eleitos os delegados que representarão o município de Carmo na etapa estadual da conferência. Foram escolhidos como titulares Demyan Nogueira Pedro e Jorge Tatagiba, tendo como suplentes Bernardo e Felipe Matheus.

A presença de Carmo no evento reforça o compromisso do município com a promoção da igualdade, do respeito à diversidade e da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as pessoas.