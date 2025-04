Centro Espírita Amor em Deus realizou a IX FLEAP

O Centro Espírita Amor em Deus, com o apoio da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, realizou a IX FLEAP - Feira do Livro Espírita de Além Paraíba, nos dias 11, 12 de 13 de abril.

A FLEAP/ 2025 contou com a exposição e vendas de livros espíritas durante todo os dias em frente ao Museu de História e Ciências Naturais, onde foi montado um stand para que as pessoas ligadas ao Movimento Espírita e simpatizantes tivessem a oportunidade de conhecer e adquirir novos livros ou fazerem a troca de livros usados. À noite, no Centro Espírita Amor em Deus aconteceu uma palestra com a expositora Janice Sampaio que abordou o tema " Ser Espírita ".

No sábado, dia 12, na Plataforma da Estação de Porto Novo, anexa ao Museu, a IX FLEAP prosseguiu com uma programação com palestra com Janice Sampaio, com o tema " Importância e Diversidade da Literatura Espírita; bate-papo e mesa redonda com diversos convidados falando sobre a importância do livro espírita como um dos principais meios de divulgação da Doutrina Espírita. À noite, Janice falou na União Espírita Cristã, com o tema " O Livro Céu e Inferno como ferramenta de evolução ".

No domingo, dia 13, Janice Sampaio falou na Casa Espírita Cristã abordando o tema " As Estações da Alma". Encerrando programação da IX Feira do Livro Espírita de Além Paraíba foi exibido, no Cine Pop Cine, o filme "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros ", baseado no livro Os Mensageiros,.psicografado por Chico Xavier.