PMMG realiza palestra sobre segurança no Sindicato Rural de Além Paraíba

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 52ª Companhia de Polícia Militar, promove nesta quinta-feira, 24 de abril, uma palestra voltada à segurança no meio rural. O evento acontecerá às 17 horas, na sede do Sindicato Rural de Além Paraíba, localizada na Ilha do Lazareto.

Com o objetivo de aproximar ainda mais a PMMG da comunidade rural, a palestra tem foco na prevenção e no combate aos crimes que afetam diretamente o produtor rural. Serão abordadas questões práticas e atuais, como:

Furto e roubo de defensivos agrícolas, tratores, implementos e equipamentos de alto valor;

Furto e roubo de semoventes (gado e outros animais);

Ações preventivas que podem ser adotadas nas propriedades;

Canais de denúncia e atuação da Polícia Militar no campo.

A iniciativa busca oferecer subsídios para que os produtores e trabalhadores rurais se tornem aliados da PMMG na proteção do campo, contribuindo com informações e adotando medidas simples que podem dificultar a ação de criminosos. Casos recentes registrados na região demonstram a importância de ações educativas e integradas entre poder público, sociedade e entidades do setor agropecuário.

O encontro contará com a presença de policiais militares especializados em segurança rural, representantes do Sindicato Rural e autoridades convidadas. Haverá espaço para perguntas e troca de experiências entre os participantes, fortalecendo o diálogo entre a instituição e os moradores da zona rural.