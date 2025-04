União da Colina convoca eleições para o biênio 2025/2026

Além Paraíba – MG – O Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Colina anunciou oficialmente, por meio de edital publicado no dia 22 de abril, a convocação para as eleições que definirão sua nova diretoria para o biênio 2025/2026. O pleito acontecerá no dia 7 de maio de 2025, na sede da agremiação, localizada na Rua Cecília Breves, nº 352, Morro da Conceição.

Seguindo o que estabelece o Estatuto da escola, os interessados em concorrer devem registrar suas chapas até o dia 2 de maio de 2025, apresentando a documentação necessária com os nomes dos integrantes e respectivos cargos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (32) 99920-3159.

A atual presidente, Paloma da Silva Coutinho, destacou a importância da participação dos membros neste processo democrático. “Contamos com a presença de todos para fortalecer a democracia interna e o futuro da nossa escola de samba”, afirma no documento.

A eleição será realizada com, no mínimo, dez dias de antecedência, respeitando os prazos previstos no estatuto interno da agremiação. A expectativa é de um processo transparente e participativo, reafirmando o compromisso da União da Colina com sua comunidade e com o fortalecimento do carnaval local.

A União da Colina, tradicional escola de samba de Além Paraíba, reforça com essa eleição seu compromisso com a organização e a continuidade de sua história no cenário cultural da cidade.