'Festa de Jorge' foi sucesso e arrecadou alimentos para hospital São Salvador

No último domingo, 20 de abril, Além Paraíba foi palco da segunda edição da Festa de Jorge, evento que celebrou a devoção a São Jorge com uma mistura vibrante de fé, cultura e música. A festividade atraiu um grande público, consolidando-se como uma das principais celebrações do calendário cultural da cidade.

A programação musical contou com diversas atrações, destacando-se o grupo de samba Quintal da Magia, que animou os presentes com seu repertório envolvente. Além deles, o grupo de pagode Exquema 4, o Batidão Sertanejo com a voz de Gleice Cunha e o DJ Heider Costa garantiram a diversidade musical do evento .

A gastronomia também teve seu espaço, com uma deliciosa feijoada servida aos participantes, proporcionando momentos de confraternização e sabor.

Um dos pontos altos da festa foi a arrecadação de mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Hospital São Salvador, evidenciando o caráter solidário do evento.

A Festa de Jorge 2025 não apenas celebrou a fé e a cultura, mas também reforçou os laços comunitários e a solidariedade entre os moradores de Além Paraíba.