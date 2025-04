Feirantes da Ilha do Lazareto aguardam melhorias e serão ouvidos pelo prefeito

Geral Há 2 horas Em Geral Creatina: Anvisa analisa 41 produtos e encontra apenas um suplemento com teor abaixo do esperado Avaliação verificou a regularidade desses produtos em teor de creatina, adequação de rotulagem e presença de matérias estranhas. Produto é usado como suplemento para aumentar a força e resistência muscular.

Geral Há 1 dia Em Crescendo no Samba União da Colina convoca eleições para o biênio 2025/2026 A eleição será realizada com, no mínimo, dez dias de antecedência, respeitando os prazos previstos no estatuto interno da agremiação.