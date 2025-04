UFJF reúne prefeitos da Zona da Mata para tratar de parcerias

Prefeitos de toda a Zona da Mata Mineira se reúnem em Juiz de Fora, na sexta-feira, 25 de abril, para o “Fórum de prefeitos: parcerias para o desenvolvimento municipal”, evento promovido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Nesta segunda edição, o objetivo é fortalecer as parcerias entre a Universidade e os municípios e promover a colaboração nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, cultura e gestão para o desenvolvimento regional.

De acordo com a pró-reitora de Extensão e organizadora do evento, Érika Andrade, o fórum é uma oportunidade para entender o que os municípios precisam e alinhar com o conhecimento científico, tecnológico e formações desenvolvidas pela UFJF, para buscar soluções factíveis.

Confira a programação do evento

Dia 25 de abril:

· 9h às 12h, Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm): dois painéis sobre parcerias e convênios. Finalizando a manhã, os participantes farão uma visita ao Memorial da República Presidente Itamar Franco;

· 14h, Anfiteatro das Pró-Reitorias, campus da UFJF: professores e coordenadores da UFJF farão apresentações de iniciativas já desenvolvidas pela instituição em parceria com alguns municípios, destacando as experiências, resultados e possibilidades de colaborações futuras. Prefeitos darão relatos de experiência sobre parcerias já realizadas;

· 16h às 17h30, Anfiteatro das Pró-Reitorias, campus da UFJF: mesa-redonda “Desafios e oportunidades para os municípios e a UFJF”. Os participantes poderão, livremente, apresentar os principais desafios enfrentados por seus municípios e os representantes da UFJF irão mostrar os apoios possíveis para a resolução de problemas. Após o encerramento, será realizada uma visita guiada pelo campus.