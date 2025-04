Homem é ferido com faca após encontro marcado por aplicativo em Três Rios

Um homem de 45 anos foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Triângulo em Três Rios, nesta terça-feira (22), com um ferimento profundo no tórax causado por uma faca. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como possível tentativa de estupro seguida de lesão corporal.

De acordo com a Polícia Militar, o homem relatou ter conhecido uma mulher por meio de um aplicativo de relacionamentos. Após se encontrarem em um bar na segunda-feira (21), os dois seguiram para a casa dela, onde, segundo ele, mantiveram relações sexuais consensuais. Ele afirmou que, após o ato, foi trancado em um cômodo e atacado com uma faca.

Já a mulher contou à Polícia Civil que foi vítima de estupro e que utilizou a faca para se defender. Ela também disse ter trancado o homem dentro de casa após o ocorrido.

Na manhã seguinte, o homem conseguiu sair do imóvel e buscou atendimento médico. Após os primeiros socorros na UPA, ele foi transferido para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde permanece internado, sem risco de morte.

A mulher foi encaminhada à 108ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por lesão corporal e liberada. Um inquérito foi instaurado para apurar a acusação de estupro. A mulher também foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios, mas o exame de corpo de delito não foi realizado por falta de médico perito no momento. O procedimento será feito posteriormente.

A investigação segue em andamento na 108ª DP.

