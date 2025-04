Operação Sideways desarticula esquema de tráfico de drogas em MG

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Juiz de Fora, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou a Operação Sideways, nesta quarta-feira (23). A ação desarticulou esquema de tráfico de drogas, que produzia entorpecentes em larga escala e distribuía para todo o Brasil. Onze pessoas foram presas e três estão foragidas.

A força-tarefa que teve participação das Polícias Militar, Civil e Penal saiu às ruas para cumprir 14 mandados de prisão, 30 de busca e apreensão em Rio Pomba, Visconde do Rio Branco e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais,e em cidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Também houve 50 sequestros de bens, como imóveis, veículos, entre outros, no valor total de R$ 50 milhões.

Conforme a promotora de Justiça de Rio Pomba, Shermila Peres Dhingra, a investigação iniciou há 18 meses e os envolvidos são de classe média alta. Segundo os promotores, os presos ficaram surpresos ao serem abordados. As drogas eram refinadas em uma residência no centro de Visconde do Rio Branco, sem apresentar suspeitas. No local, foram encontrados R$ 440 mil em espécie, joias, veículos, entre outros materiais.