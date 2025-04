Casal é flagrado em ato obsceno na rodoviária de Itaperuna

Policiais Há 2 horas Em Policiais Homem é ferido com faca após encontro marcado por aplicativo em Três Rios Vítima relatou ataque após relação consensual; mulher afirma que foi estuprada

Policiais Há 1 dia Em Santo Antônio do Aventureiro - MG PMMG realiza palestra sobre segurança no Sindicato Rural de Além Paraíba O encontro contará com a presença de policiais militares especializados em segurança rural