Casamento civil de Elisa Lobo e Max Moraes

Dando início às comemorações em que o Jornal AGORA celebra seus 50 anos de história, temos o prazer de estrear a coluna REVISTA com uma notícia repleta de amor, companheirismo e significados profundos: o casamento civil da nutricionista ortomolecular Elisa Lobo com o empresário Max Moraes, sócio da Rei dos Frios Distribuidora.

O casal, que completou dois anos de relacionamento recentemente, oficializou a união em um momento íntimo e carregado de emoção, cercado apenas pelos pais — exatamente como sonharam. De um lado, os pais de Elisa: o conhecido radialista Rogério Lobo e Zanira Rozante; do outro, a mãe de Max, Maria Léa, representando com carinho também a memória do pai Waldemar, já falecido. Estiveram presentes também os padrinhos, que testemunharam com alegria a cerimônia: Majela Salvio e sua esposa Carolina Corrêa; e Mariza Lobo, reforçando o clima de afeto e proximidade entre as famílias.

Em clima de serenidade e propósito, Elisa e Max optaram por um casamento civil discreto, mas já anunciaram que, dentro de alguns meses, irão viver outro momento muito especial: uma cerimônia religiosa no estilo elopement wedding — íntima, reservada, mas profundamente simbólica. “Fazemos questão de apresentar nossa união para Deus e receber novamente a bênção Dele”, declarou Elisa, emocionada.

A união de Elisa e Max simboliza muito mais do que um vínculo afetivo: é a celebração de uma parceria sólida, guiada por valores como fé, respeito e amor maduro. Com carreiras bem consolidadas — ela no cuidado com a saúde e o bem-estar das pessoas, ele à frente de uma das empresas que mais crescem no setor alimentício da região — os dois têm construído juntos um caminho de cumplicidade e crescimento.

A equipe do Jornal AGORA deseja felicidades ao casal e agradece por dividir com nossos leitores esse capítulo tão bonito de suas vidas — que, com certeza, inspira e enobrece a estreia da nossa nova coluna.