Bento Zamboni comemora seu primeiro aninho com festa encantadora

Alegria em forma de festa! No último dia 12 de abril, o pequeno Bento Campanati Zamboni foi o centro das atenções em uma comemoração inesquecível para celebrar seu primeiro aniversário. Em clima de muita ternura e diversão, familiares e amigos íntimos se reuniram para prestigiar esse momento tão especial, cercado de amor, delicadeza e muitos sorrisos.

Com o tema Dino Baby, a festa foi um verdadeiro espetáculo de fofura e criatividade. A decoração, assinada pela talentosa Katiussia Casadio, encantou a todos os convidados ao transformar o espaço em um cenário lúdico, cheio de detalhes pensados com carinho e perfeição.

Os doces personalizados, delicados e deliciosos, foram criação da doceira Isabel Almeida, reconhecida por suas verdadeiras obras de arte em açúcar que encantam as festas infantis mais disputadas da cidade.

O cardápio caprichado contou com uma variedade de salgados quentes e frios, cachorro-quente, além de uma mini refeição — tudo pensado para agradar aos pequenos e também aos adultos.

Mas quem realmente roubou a cena foi o aniversariante: Bento, com seu jeitinho encantador e simpatia natural, conquistou todos os corações e fez da tarde uma celebração inesquecível.

Bento é filho do casal de empresários Hermínio Zamboni, do Anexo Espetaria, e Amanda Campanati, do restaurante Varanda — dois nomes de peso quando se fala em gastronomia em Além Paraíba.

A festa foi um verdadeiro reflexo da alegria que Bento traz à vida de todos ao seu redor. Que esse seja o primeiro de muitos aniversários celebrados com tanto amor e dedicação!