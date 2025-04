De acordo com a Seção de Comunicação Social do 36º BPM, na noite de quarta-feira, 23 de abril, Policiais Militares, após receberem denúncias de que suspeitos estariam utilizando um terreno na localidade de São João Batista, em Pádua/RJ para esconder drogas, procederam ao local e, após buscas, localizaram um galão enterrado contendo 370 pinos de cocaína e 97 buchas de maconha



As equipes se dirigiram à 136ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Nenhum suspeito foi localizado.