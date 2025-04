Grave acidente na BR-116 deixa dois feridos

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete interditou parcialmente a BR-116 na manhã desta sexta-feira, 25 de abril, na altura do km 6, nas proximidades do Vale da Ternura. A colisão deixou dois ocupantes da caminhonete feridos e mobilizou equipes de resgate e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da Rádio Juventude 95.5, o Corpo de Bombeiros da cidade do Carmo foi acionado imediatamente após o acidente, assim como os socorristas da concessionária EcoRioMinas. As vítimas, que são naturais da cidade de Muriaé/MG, receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba/MG.

A gravidade do acidente exigiu a interdição total da rodovia nos primeiros momentos, o que causou um grande impacto no tráfego. Após os procedimentos iniciais de resgate, o fluxo foi parcialmente restabelecido em sistema de meia pista, resultando em lentidão no trecho.

A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência e irá apurar as causas do acidente. A dinâmica da colisão entre os dois veículos ainda está sendo investigada, e novas informações sobre o estado de saúde das vítimas devem ser divulgadas em breve.

Motoristas que trafegam pela BR-116 devem manter a atenção redobrada e seguir as orientações das equipes de trânsito, já que a operação em meia pista pode continuar ao longo do dia.