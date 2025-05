Além Paraíba registra novo óbito por Covid-19 e reforça alerta para medidas de prevenção

A Prefeitura de Além Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou neste sábado, 26 de abril de 2025, a ocorrência de um óbito em decorrência da Covid-19 no município. A informação foi divulgada em nota oficial publicada nas redes sociais da administração pública.

De acordo com a Secretaria, o paciente, um idoso de 91 anos, encontrava-se internado em hospital local e teve o diagnóstico da infecção confirmado por exame laboratorial no mesmo dia. A Prefeitura manifestou profundo pesar pela perda e solidarizou-se com os familiares e amigos do paciente neste momento de dor.

Em sua manifestação, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou a importância da manutenção dos cuidados preventivos, recomendando o uso de máscaras em ambientes apropriados, a higienização frequente das mãos, a prática do distanciamento físico quando necessário e a atualização da carteira de vacinação, especialmente com as doses de reforço contra a Covid-19.

“Contamos com o apoio e a colaboração de todos para cuidarmos uns dos outros”, destacou o comunicado oficial, reiterando o chamado à responsabilidade coletiva para evitar novos casos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Embora o município tenha registrado uma significativa redução nos números da pandemia, a Prefeitura alerta que o vírus continua circulando e que a prevenção ainda é fundamental para a segurança de todos. A administração municipal permanece à disposição da população para orientações e esclarecimentos sobre as medidas de proteção.