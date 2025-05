Fim de uma era: Dreams Motel encerra suas atividades

O Dreams Motel, antigo e tradicional Motel Jamanta, encerrou de forma definitiva suas atividades e não recebe mais clientes. O imóvel, localizado no distrito de Jamapará, município de Sapucaia (RJ), mas historicamente ligado à cidade de Além Paraíba, foi vendido e passará a funcionar como garagem para carretas de uma empresa de transportes.

Fundado há décadas pelo empresário Werley Coutinho Bittencourt, já falecido, o motel foi, por muitos anos, referência em hospedagem de curta permanência na região. Nos últimos tempos, o espaço vinha sendo arrendado por seu filho, o empresário Werley Coutinho Bittencourt Filho, enquanto o inventário do fundador ainda estava em trâmite. Com a conclusão do processo sucessório, os herdeiros decidiram pela venda do imóvel, segundo informações apuradas pela reportagem.

O mais antigo da região

Apesar de localizado em território fluminense, o Dreams Motel era considerado o mais antigo e tradicional de Além Paraíba, sendo ponto de referência desde os tempos em que operava como Motel Jamanta. Sua história se mistura à memória afetiva de gerações e aos hábitos de lazer das décadas de 1970, 1980 e 1990 — período de ouro dos motéis na região e no Brasil.

Possível reforma e reabertura

Segundo informações de algumas pessoas próximas à negociação, os novos proprietários estariam estudando a possibilidade de realizar uma reforma no imóvel, com a intenção de reabrir o espaço futuramente, o que ainda não foi confirmado oficialmente.

Revellion também está fechado

Outra referência do setor, o Motel Revellion, que pertenceu ao também falecido empresário José Mauro de Freitas, teve destino semelhante. Localizado na BR-116, o imóvel foi vendido há mais de um ano por seus herdeiros ao empresário Emiliano Paschoalino, e segue fechado desde então, sem previsão de reabertura.

Mudanças de comportamento e declínio do setor

O fechamento dos dois motéis mais tradicionais da região evidencia uma tendência nacional: a decadência dos motéis como opção principal para encontros amorosos. A partir dos anos 2000, mudanças culturais, novas formas de relacionamento, maior controle digital da vida íntima e alternativas como aplicativos e hospedagens por temporada reduziram significativamente a procura por esse tipo de estabelecimento.

Mesmo com esse cenário, tanto o Dreams quanto o Revellion mantinham uma clientela fiel até seus últimos dias de funcionamento. O fim definitivo dessas atividades marca uma transição no comportamento social e urbano da região de Além Paraíba.

