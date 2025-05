Café com Ideias discute estratégias de frete e e-commerce para seu negócio

Na manhã do dia 23 de abril, empreendedores e representantes do comércio local se reuniram para mais uma edição do Café com Ideias, que teve como tema central “E-commerce e estratégia de frete para seu negócio”.

O destaque da manhã foi a participação de Vinicius Silveira Simões, Coordenador Comercial dos Correios na Zona da Mata. Em sua fala, compartilhou experiências pessoais de sua trajetória profissional, apresentou os segmentos mais aquecidos no e-commerce e deu dicas valiosas sobre o uso estratégico das redes sociais para aumentar vendas.

Lara de Alcântara, assistente de negócios do Sebrae Minas também participou, apresentando o programa Varejo Mais, uma iniciativa conjunta do Sebrae Minas com a ACEAP que visa fortalecer a atuação dos pequenos negócios no comércio local.

Vinicius também abordou o crescimento do comércio eletrônico no Brasil, detalhou estratégias de frete e ressaltou os benefícios de firmar parcerias com os Correios, destacando como isso pode impulsionar a competitividade de pequenos empreendedores no ambiente digital.

O evento contou com as boas-vindas da gerente e do Presidente da ACEAP, Alina Mendes Gomes e Carlos Adriane de Souza Hosken, que passou a palavra ao gerente regional do Sebrae Minas, Marco Antônio Mendonça para reforçar a importância do apoio institucional ao varejo e associativismo.