SEBRAE promoveu a 7ª Edição do e-CIDADES em Juiz de Fora

O SEBRAE – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais realizou, no dia 24 de abril de 2025, a 7ª Edição do e-CIDADES. O evento, que aconteceu na cidade de Juiz de Fora, é uma das principais iniciativas do SEBRAE para promover o desenvolvimento sustentável e estratégico dos municípios de Minas Gerais.

Com o tema "Territórios + Atrativos e Empreendedores", o e-CIDADES reuniu especialistas, gestores públicos, empreendedores e agentes de inovação para debater e compartilhar soluções que estimulam o crescimento econômico, social e sustentável das cidades. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer programas e políticas públicas voltadas para a transformação dos territórios, tornando-os mais atrativos para investimentos, negócios e a melhoria da qualidade de vida das populações locais.

A programação do evento foi dividida em duas partes: pela manhã, o foco esteve na capacitação de agentes de desenvolvimento e atendimento, com a participação de profissionais especializados. À tarde, o evento se ampliou para incluir as prefeituras das cidades que compõem a regional de Juiz de Fora e Campos das Vertentes, momento em que foram entregues as premiações do Selo Diamante, um selo nacional da rede de atendimento.

Durante a tarde, foram apresentados diversos cases de sucesso, entre eles o exemplo do Porto de Recife, que se destaca como um centro tecnológico inovador no Brasil. Outros exemplos de soluções tecnológicas e alternativas aplicadas ao setor público também foram compartilhados, com ênfase na modernização e inovação nos serviços públicos.

A gerente executiva da Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACEAP), Alina Gomes, esteve presente. Ela destacou a importância da participação das associações comerciais no evento, que se propõe a conectar as cidades de Minas Gerais por meio de ideias inovadoras e soluções para o crescimento do empreendedorismo local.