Homem é preso após congelar cachorros em freezer

Uma operação realizada pela Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo (SEMAS), resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de praticar maus-tratos contra animais. A ação, batizada de Operação Liberandum, ocorreu na manhã de terça-feira, 29 de abril, no bairro Canaã,após denúncias anônimas apontarem condições alarmantes em uma residência.

Sob a coordenação do delegado titular Dr. Renato Perez, agentes da 132ª Delegacia cumpriram mandado de busca e apreensão na casa localizada na Rua Pedro Álvares Cabral. O que foi encontrado no local chocou os agentes: diversos cães e gatos viviam em ambiente extremamente insalubre, rodeados por fezes e restos de alimentos deteriorados. Em meio às diligências, a equipe descobriu um freezer com sacos plásticos contendo corpos de cães adultos e filhotes congelados — uma cena descrita como de horror pelos policiais.

Na suíte da casa, quatro gatos foram localizados trancados dentro do banheiro, também em meio a sujeira e comida estragada. Ainda no imóvel, foram encontradas substâncias que aparentam ser anestésicos de uso comum entre cirurgiões-dentistas, o que levantou novas suspeitas sobre outras possíveis irregularidades.

Segundo a Polícia Civil, o homem tinha o cargo de médico cardiologista em um posto de saúde no bairro Sobradinho, na cidade de Araruama, e foi preso no momento em que se preparava para sair de casa para o trabalho. Ele foi conduzido à 132ª Delegacia e permanece preso à disposição da Justiça.

Durante a ação, onze animais foram resgatados com vida — seis cães e quatro gatos — e encaminhados para avaliação veterinária. A perícia técnica foi acionada para análise do cenário e a residência foi interditada até a conclusão das investigações.

A operação ainda contou com apoio da equipe de fiscalização da SEMAS, sob coordenação do secretário Pedro Henrique Corrêa, do veterinário Vinicius Fenizola, do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e da Secretaria de Segurança Pública, por meio do programa PROEIS.

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais são considerados crime. A Lei nº 14.064/2020 prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para casos envolvendo cães e gatos, além de multa.

A Prefeitura de Arraial do Cabo lembra que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas, de forma anônima, pelo WhatsApp (22) 99936-1255 — canal disponível 24 horas por dia. Também é possível registrar boletim de ocorrência nas delegacias da cidade ou entrar em contato com o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

A Polícia Civil segue investigando o caso e reforça a importância da colaboração da população para garantir mais segurança e respeito à vida em Arraial do Cabo.