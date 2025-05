Com nova licitação da BR-040, pedágio será transferido da Zona da Mata para o RJ

O trecho da BR-040 que vai de Juiz de Fora até a cidade do Rio de Janeiro, atualmente sob administração da Concer, passará para outra concessionária. O leilão acontece na tarde da quarta-feira (30).

O edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determina que a praça de pedágio atualmente localizada em Simão Pereira – a cerca de 30 quilômetros de Juiz de Fora – deverá ser transferida para o km 3, na cidade de Comendador Levy Gasparian, estado do Rio – a 48 quilômetros de Juiz de Fora.

A realocação terá que ser feita até o final do primeiro ano da nova concessão. Caso isso não ocorra, a concessionária terá que destinar 13,45% da receita bruta do pedágio para uma conta de titularidade da própria empresa, mas de movimentação restrita. Com a mudança, não haverá pedágio em Minas Gerais, neste trecho da 040. As outras duas praças do trajeto ficam em Xerém e Areal, ambas no Rio de Janeiro.

Já a cobrança no novo posto só poderá ser feita quando o anterior for fechado, ou seja, não haverá operação simultânea dos dois. Apesar das determinações, o edital traz uma cláusula que permite a manutenção do pedágio em Simão Pereira sem nenhuma penalidade, “caso a realocação não seja realizada nos termos e prazos previstos por motivos alheios à sua vontade”.