Câmara de Além Paraíba aprova aumento de 100% no vale alimentação dos servidores da Prefeitura

A Câmara Municipal de Além Paraíba aprovou, nesta quarta-feira, 30 de abril, véspera do feriado do Dia do Trabalhador, o projeto de lei que concede aumento de 100% no vale alimentação dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal. Popularmente conhecido como “vale coxinha”, o benefício, que era de aproximadamente R$ 150, passará a ser de R$ 300 a partir da sanção e efetivação da medida.

O projeto foi encaminhado pelo Executivo no início desta semana e teve tramitação rápida no Legislativo, justamente para que pudesse ser incluído ainda na folha de pagamento do mês de maio, que é paga no início de junho. Apenas os servidores concursados têm direito ao benefício. Servidores contratados por cargos comissionados continuam sem receber o vale alimentação.

Apesar da boa notícia para os servidores efetivos, outra antiga reivindicação do funcionalismo municipal segue sem avanço: o plano de cargos e salários. Em visita à Câmara no início de fevereiro, o prefeito Dr. Paulo afirmou que, no momento, não é possível enviar o projeto, mantendo indefinida a situação. Atualmente, somente os servidores da própria Câmara Municipal contam com o plano de carreira implementado.

A aprovação do reajuste no vale alimentação foi bem recebida pelos servidores, especialmente por ter sido deliberada às vésperas do Dia do Trabalhador, data emblemática para as lutas e conquistas da classe trabalhadora.