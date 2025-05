Além Paraíba brilha no JEMG 2025 e conquista títulos na etapa microrregional em Leopoldina

A cidade de Leopoldina/MG está em clima de competição e juventude com a realização da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025. O evento teve início na última segunda-feira, 28 de abril, e segue até sexta-feira, 2 de maio, movimentando ginásios e praças esportivas da cidade.

Ao todo, 99 partidas compõem a programação da competição, que reúne 37 escolas de 10 municípios da região: Além Paraíba, Argirita, Cataguases, Estrela Dalva, Itamarati de Minas, Pirapetinga, Recreio, Santo Antônio do Aventureiro, Volta Grande e a anfitriã Leopoldina. Os estudantes-atletas disputam as modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e xadrez, nos módulos I (até 15 anos) e II (até 17 anos), nas categorias masculino e feminino.

A delegação de Além Paraíba marca presença expressiva na competição, com representantes de diversas escolas municipais, estaduais e particulares. Até esta quarta-feira, 30 de abril, os resultados parciais já colocam a cidade em posição de destaque.

Confira os resultados dos atletas de Além Paraíba até o momento:

Módulo I (até 15 anos)

- Handebol Masculino – La-Fayette Cortes: Campeão

- Handebol Feminino – La-Fayette Cortes: Vice-campeã

- Futsal Masculino – Escola Estadual Santa Rita: Eliminada

- Futsal Feminino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira: Ainda em disputa

- Voleibol Masculino – Colégio dos Santos Anjos: Ainda jogando, sem chances de classificação

- Voleibol Feminino – Colégio dos Santos Anjos: Ainda jogando

Módulo II (até 17 anos)

- Handebol Masculino – Colégio Alfa: Campeão

- Handebol Feminino – Colégio dos Santos Anjos: Vice-campeã

- Futsal Masculino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira: Ainda jogando

- Futsal Feminino – Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco: Ainda jogando, com duas vitórias expressivas (8x0 e 17x0)

- Voleibol Masculino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira: Ainda jogando

- Voleibol Feminino – Colégio dos Santos Anjos: Campeã

- Basquetebol Masculino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira: Campeão

- Basquetebol Feminino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira: Campeã

A etapa microrregional do JEMG é uma importante fase classificatória. Os campeões das modalidades coletivas e os melhores colocados das individuais garantem vaga na etapa regional, que acontecerá entre os dias 23 e 29 de junho.

A participação expressiva dos estudantes de Além Paraíba reforça o compromisso das escolas com o incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, social e educacional. O JEMG é uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) e da Secretaria de Estado de Educação (SEE), em parceria com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (FEEMG).

Com a disputa ainda em andamento, a expectativa é de mais vitórias e medalhas para os jovens atletas da região.