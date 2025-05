Caminhoneiro é encontrado sem vida na cabine do veículo

Um caminhoneiro foi encontrado sem vida na noite deste domingo, 27 de abril, no pátio de um posto de combustíveis localizado em São Manoel, às margens da BR-267, em Bicas (distante 81,5 km de Cataguases). Até a publicação desta matéria não havia sido divulgada sua identidade nem a idade.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Portal RKF, com base em relato de populares, ele teria estacionado o caminhão no posto no sábado à noite. Ele também teria conversado com algumas pessoas no local antes de ir dormir na cabine do caminhão.

Ao longo de todo o domingo, porém, ele não foi visto, apesar do caminhão permanecer estacionado no mesmo lugar. Por conta disso a Polícia Militar foi chamada e ao entrar no caminhão encontrou o corpo do motorista, sem vida.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e fez seu trabalho científico que não encontrou – inicialmente – nenhum sinal de violência, indicando morte natural.