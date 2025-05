Duas pessoas são mortas e três baleadas em menos de 12h em Três Rios

De acordo com testemunhas, os disparos ocorreram por volta das 19h40

Policiais Há 5 meses Em Três Rios - RJ Homem é baleado com mais de 8 tiros no centro de Três Rios De acordo com testemunhas, os disparos ocorreram por volta das 19h40

Eles tentaram forçar a vítima a entrar no veículo, mas, ao não conseguirem, dispararam contra ela

Polícias Há 5 meses Em Três Rios - RJ Homem é morto por encapuzados em Três Rios; polícia busca suspeitos Eles tentaram forçar a vítima a entrar no veículo, mas, ao não conseguirem, dispararam contra ela