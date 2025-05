Morre a cantora Marília Nogueira, figura marcante da música regional

Foi comunicado na tarde de quarta-feira, 30 de abril, o falecimento da cantora Marília Nogueira, conhecida por seu trabalho à frente da banda Bandahia e por sua forte presença na cena musical de Muriaé e região. O anúncio gerou comoção entre músicos, fãs e amigos que acompanharam sua trajetória ao longo de décadas dedicadas à música.

A Banda Zem prestou homenagem nas redes sociais, destacando o legado e a paixão de Marília pela arte: “Nosso adeus à grande amiga Marília! Viveu toda sua vida respirando intensamente sua paixão: a música! Vá com Deus, querida!”

A reportagem do site Silvan Alves também ouviu o músico Elminho Nogueira, forrozeiro e parceiro de longa data da artista nos palcos. Ele descreveu Marília como “uma pessoa maravilhosa, cheia de alegria, natural de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, com 25 anos dedicados à Bandahia. Foi minha eterna parceira de palco. Infelizmente, perdeu a luta contra o câncer”.

Com estilo marcante e carisma ímpar, Marília se destacou tanto nos palcos quanto na vida cotidiana. Sua trajetória a consolidou como um dos ícones musicais de Muriaé, conquistando também admiradores em diversas cidades de Minas Gerais, além dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.